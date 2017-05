Man valt van zoldertrap en raakt zwaargewond

VLIJMEN - Een man is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt toen hij van de zoldertrap viel. Het ongeluk gebeurde in een huis aan de Irenelaan in Vlijmen.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet naar buiten krijgen. Uiteindelijk moest de brandweer met een autoladder de man naar buiten takelen.



Terwijl de brandweer de man voorzichtig uit het huis haalde, stond er een traumahelikopter klaar voor de man. Uiteindelijk was die niet nodig en is de man per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend.