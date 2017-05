Monteurs bungelen hulpeloos in gondel onder HSL-spoorbrug over Hollands Diep

MOERDIJK - Twee onderhoudsmedewerkers zitten dinsdagmiddag vast in een werkgondel onder de HSL-brug over het Hollands Diep. De brandweer is ter plaatse om de monteurs te bevrijden.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zitten de mannen sinds tien voor twee vast in een soort glazenwassersbakje. Tijdens de werkzaamheden ging de gondel niet meer naar boven.



Reddingsmaatschappij

Onder meer het hoogtereddingsteam van de brandweer Zuid-Holland-Zuid en de reddingsmaatschappij zijn aanwezig.



Rijkswaterstaat regelt het scheepvaartverkeer rond de brug. Het treinverkeer op de hogesnelheidslijn is stilgelegd vanwege de reddingsactie.De brandweer is bezig met de voorbereidingen om de slachtoffers naar beneden te halen. Het is de bedoeling dat de monteurs via een reddingsboot naar de kant worden gebracht.