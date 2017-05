Penningmeester van CDA in Leende mag zijn huis niet in vanwege drugslab

In een loods van de penningmeester in Leende werd een druglab gevonden.

DEN BOSCH - CDA-penningmeester Wim van der P. uit Leende mag de komende tijd zijn woning niet in. In februari werd een drugslab gevonden op zijn terrein. De burgemeester van Heeze-Leende besloot daarna dat het hele terrein inclusief gebouwen zes maanden lang op slot moest. De penningmeester ging tegen de sluiting van zijn huis in beroep, maar heeft die zaak dinsdag verloren.

Volgens de advocaat van Van der P. zou de woning voor de penningmeester en zijn gezin toegankelijk moeten blijven. Er was namelijk niks strafbaars in het huis gevonden.



In een loods

Het drugslab zat in een loods en in een bijgebouw werd illegaal stroom getapt. Omdat er dus meerdere gebouwen gebruikt werden, besloot de burgemeester eerder dat het hele terrein dicht moet.



De rechter oordeelde dinsdag dat deze gedachtegang van de burgemeester juist was. De penningmeester heeft altijd ontkend iets met he drugslab te maken te hebben. Het lab werd toevallig ontdekt vlak voor carnaval.



Balen

Daardoor werd carnavalsvereniging De Lolmakers gedupeerd. Zij bouwden op het terrein aan hun carnavalswagen en mochten deze niet meer afmaken.