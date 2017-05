Te kleine Benthe kon toch in de Python dankzij 'smokkelschoentjes'

KAATSHEUVEL - Achtbaan de Python in pretpark De Efteling was een onneembare vesting voor Benthe Grubben. Omdat ze te vroeg geboren was, viel Benthe een stuk kleiner uit dan haar leeftijdgenootjes. Ze was eigenlijk net te klein om in de Python te mogen, maar haar moeder verzon een list: 'smokkelschoentjes'.

Vanwege het 65-jarig jubileum van de Efteling halen we deze week met bezoekers bijzondere herinneringen op aan het park.



Nét te klein

De Efteling was het favoriete pretpark van Benthe. Uren kon zij zich uitleven in het sprookjespark. Er was alleen een probleem: de destijds 7-jarige Benthe was te klein om in achtbanen plaats te nemen. Om in achtbanen te gaan moet je 120 cm lang zijn, en Benthe Grubben was twee centimeter te klein.



Ze droomde van een ritje in de spectaculaire achtbaanattractie De Python, maar waar haar vriendinnetjes zó konden doorlopen, moest Benthe noodgedwongen buiten wachten.



Speciale schoenen

De moeder van Benthe, Brenda Rovers, kon het niet langer aanzien en kocht speciale schoenen, die ervoor zorgden dat Benthe twee centimeter langer was. "De teleurstelling was van haar gezicht af te lezen als ze als enige achterbleef. Daarom verzon ik deze list." Nog steeds was Benthe te klein, maar een paar extra zolen zorgde ervoor dat Grubben eindelijk 1.20 cm was en dus kon zij eindelijk in De Python.



Rovers: "Ik heb wel even mijn adem ingehouden toen zij in het stoeltje zat, maar gelukkig ging het allemaal goed." Door die speciale schoenen, door Rovers steevast 'smokkelschoentjes' genoemd, kon Benthe ook in andere attracties zoals De Vliegende Hollander en Vogel Rok. "Ze had echt de dag van haar leven."



De Efteling bestaat woensdag 65 jaar. Op omroepbrabant.nl/efteling vind je meer bijzondere verhalen over Brabant's grootste attractiepark.