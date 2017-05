Erwin van de Looi zou één duel met Willem II over willen doen: 'Weet hoe mooi bekersucces is'

TILBURG - Over vier weken start Willem II de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Trainer Erwin van de Looi kijkt eerst nog een keer terug op de afgelopen voetbaljaargang. Hij geeft zijn ploeg als rapportcijfer een 7. En als hij één ding over zou mogen doen kiest hij voor de bekerwedstrijd tegen Ajax, want hij wil graag bekersucces meemaken met Willem II.

Willem II verloor in het bekertoernooi kansloos van Ajax (5-0). Van de Looi kiest die wedstrijd bij de vraag wat hij van het afgelopen seizoen het liefst wil vergeten. "Je moet dingen niet willen vergeten maar ze juist onthouden om ervan te leren."



"En dan kies ik voor de verloren bekerwedstrijd tegen Ajax", vervolgt de oefenmeester zijn verhaal op de website van Willem II. "Ondanks een goede voorbereiding ging daar veel mis. Tot en met het gedoe met die video-arbiter die ons nog een rode kaart voor Anouar Kali opleverde. Een wedstrijd met voldoende stof tot nadenken."



'Met Groningen meegemaakt'

Als Van de Looi van het afgelopen seizoen iets over mocht doen is zijn keuze duidelijk. "Kom ik toch weer uit bij de bekerwedstrijd tegen Ajax. Als trainer van FC Groningen heb ik bekersucces meegemaakt. Ik weet dus hoe mooi het is. Zoiets zou ik met Willem II ook wel willen beleven."



FC Groningen won onder leiding van de huidige Willem II-trainer voor het eerst in de historie de KNVB Beker. Mocht Van de Looi in de komende jaren met de Tricolores 'de dennenappel' winnen is dat voor de Tilburgse club niet de eerste bekerwinst. In 1944 en 1963 won Willem II het bekertoernooi.