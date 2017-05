Run op Tilburgse editie Monopoly

TILBURG - Tilburgers die nog geen lokale editie van het Monopolyspel hebben maar wel willen, doen deze dagen hun boodschappen bij een van de vier Plussupermarkten in de stad. Enige haast is wel geboden, de spellen gaan als warme broodjes over de toonbank.

Bij twee van de vier deelnemende supermarkten is de helft van de voorraad al. Bij de andere twee is het nog niet zo ver, maar gaat de verkoop ook erg hard.



Nieuwe klanten

Een medewerker van Plus IJsselstein zegt dat de spellen erg in trek zijn. "We zien een hoop nieuwe gezichten in de winkel. Klanten doen echt bewust voor vijftig euro boodschappen om korting te krijgen op het spel." De korting is nog tot en met 4 juni, daarna betaal je 49,95 euro.



Bij Plus de Rooij Pannen gaat de verkoop hard maar zijn ze nog niet over de helft van hun voorraad. "Deze Plus heeft 1500 spellen voor de verkoop", vertelt een medewerker. "Maandag ging het erg hard en stonden er zelfs mensen te wachten voor de deur. Dinsdag geen wachtende klanten maar toch een goede verkoop. We zijn erg tevreden."



Het spel

Het beroemde Monopolyspel is speciaal voor deze editite helemaal in het teken van Tilburg gemaakt. Je speelt met dit spel niet voor de bekende straten zoals De Blaak en het Velperplein, maar voor Tilburgse straten zoals Westpoint en de Spoorlaan.