Tweede Kamer debatteert snel over nieuwe onthullingen Woenselse Poort

DEN HAAG - Er komt een kamerdebat over de Woenselse Poort. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil verder praten met het kabinet over de nieuwste onthullingen rond de tbs-kliniek in Eindhoven.

Voordat het debat er komt, moet het kabinet opheldering geven in een brief. Die moet er uiterlijk over een week zijn. Het kamerdebat was aangevraagd door SP-kamerlid Michiel van Nispen uit Breda.



Ook uitleg over datalek

CDA-kamerlid Madeleine van Toorenburg uit Rosmalen riep het kabinet ook op uitleg te geven over het datalek en hoe het kon dat Omroep Brabant door een fout bij een ministerie vertrouwelijke stukken in handen kreeg.



Maandag publiceerde Omroep Brabant een reconstructie van wat er allemaal misging in de Eindhovense kliniek.

Die reconstructie was gebaseerd op vertrouwelijke mails en gespreksverslagen tussen de Woenselse Poort en de overheid. De Woenselse Poort kreeg in 2014 meer zware tbs'ers dan het personeel aankon.