Honderden kilo's explosieven in huis aan Paukeslag in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - In het huis aan de Paukeslag waarbij maandagavond een schuur uitbrandde, liggen nog honderden kilo's aan explosieven. Volgens de politie zijn de spullen op dit moment niet gevaarlijk en worden ze woensdag door de EOD afgevoerd en op een veilige plek tot ontploffing gebracht. Tot die tijd wordt het huis bewaakt.

De 30-jarige bewoner is een verzamelaar van explosieven en munitie. De man had hier een ontheffing voor. De recherche heeft de vergunning in beslag genomen.



Onderzoek duurt voort

De politie onderzoekt wat er precies in de schuur lag en wat de man legaal in bezit mocht hebben. Het onderzoek bij het huis gaat nog zeker tot woensdag duren.



Tijdens de schuurbrand maandagavond werden meerdere explosies gehoord. Volgens de politie was er sprake van een gevaarlijke situatie, maar is dat gevaar geweken.



Strafrechtelijk onderzoek

Naar de bewoner wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Hij is verdachte, maar wordt in verband met zijn gezondheidssituatie op dit moment niet aangehouden.