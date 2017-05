Veel Brabantse bedrijven belemmerd door tekort aan geschikt personeel

BREDA - In Brabant wordt zo'n 13 procent van de bedrijven en instellingen geremd door een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Dat zegt uitkeringsinstantie UWV. Vooral in het beroepsvervoer, de bouw en de zorg wordt het steeds moeilijker om vacatures te vervullen.

Het UWV verwacht zelfs dat de krapte op de arbeidsmarkt de economische ontwikkeling in 2018 gaat remmen.



Nieuwe banen

In Brabant is het aantal banen in een jaar tijd met ruim 33.000 gestegen. Eind april 2016 waren dit er nog 1.534.000; aan het einde van het eerste kwartaal van 2017 waren er 1.568.400 banen. Tot het einde van 2018 zal dit aantal nog eens met 34.000 toenemen, verwacht het UWV. De grootste groei vindt plaats in Zuidoost-Brabant en Helmond/De Peel. In West-Brabant is de groei wat lager.



Het aantal ww-uitkering in Brabant daalde in die periode met 14 procent, iets meer dan het landelijke percentage van 13 procent. Het merendeel van die mensen vond een baan. Slechts een klein deel stroomde door naar de bijstand.



WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen in Brabant bedraagt nu ongeveer 61.500. Het UWV verwacht dat dit aantal eind 2018 met bijna 15.000 zal zijn gedaald naar 47.000 mensen.