Henk (70) stuurde op zijn eerste werkdag bij De Efteling Anton Pieck weg

KAATSHEUVEL - Hij was vijf jaar toen pretpark De Efteling op 31 mei 1952 zijn deuren opende en woonde recht tegenover het pretpark. De 70-jarige Henk van Dooren is vergroeid met het sprookjespark. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij als tiener bij De Efteling ging werken. Op zijn eerste werkdag beging hij wel een blunder, waarvan het schaamrood nog steeds op zijn kaken staat. Henk stuurde Anton Pieck, de ontwerper van De Efteling, weg nadat hij over het hek klom.

Door de grond zakken

Henk kan er inmiddels smakelijk om lachen, maar hij kon destijds wel door de grond zakken toen Van Dooren hoorde dat hij op zijn eerste werkdag dé ontwerper van de Efteling had weggestuurd.



De jonge Henk werd op zijn eerste dag ingedeeld bij 'Het Kinderspoor', beter bekend als de traptreintjes. Als instructie kreeg hij om vooral iedereen weg te sturen die over het hek zou klimmen.



'Ik ben trouwens Anton Pieck'

"Vooral vaders zouden vaak een poging wagen om op die manier hun zoontje aan te duwen. Toen ik een oudere man over het hek zag klimmen, ben ik er gelijk op afgegaan, en heb hem weggestuurd." Pieck liep destijds vaak een inspectierondje en nam zodoende een kijkje bij diverse attracties. Toch was de ontwerper van het pretpark niet boos. "Wat ontzettend goed dat je dit doet", zei hij. Gevolgd door: "Ik ben trouwens Anton Pieck."



Achteraf hoorde Henk dat hij inderdaad niet te maken had met een grappenmaker. "Ik schaamde mij natuurlijk dood. Maar achteraf gezien blijft het natuurlijk een mooi verhaal."



