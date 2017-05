Richel Hogenkamp krijgt wildcard voor Ricoh Open, Maria Sharapova haakt af

ROSMALEN - Richel Hogenkamp heeft een wildcard gekregen voor de Ricoh Open. Met de wildcard voor de Nederlandse tennisster lijkt het deelnemersveld bij de dames voor het tennistoernooi in Rosmalen rond. De organisatie hoopte eerder nog op de komst van Mario Sharapova, maar de Russische heeft zich door een blessure af moeten melden.

Het deelnemersveld bij de dames is rond. "Daar lijkt het wel op", zegt toernooidirecteur Marcel Hunze. "We hebben mogelijk nog een wildcard voor een speelster uit de top twintig van de wereld. Als die niet komt, schuift de wildcard door naar de eerste speelster op de wachtlijst."



Hunze is tevreden met de deelname van de 25-jarige Hogenkamp. "We proberen altijd een Nederlandse speelster een wildcard te geven. Het is belangrijk voor het tennis in Nederland en ook voor het toernooi. Bovendien is ze echt in goede vorm, dat is mooi. Na Kiki Bertens is Hogenkamp de beste speelster van Nederland."



Geen Sharapova

Hunze hoopte een paar weken geleden nog op deelname van Sharapova. De Russische tennisster is terug na een dopingschorsing, ze komt echter niet in actie in Rosmalen. "Nee, ze is definitief uit beeld. Er was een wildcard gereserveerd voor haar. Ze heeft laten weten dat ze hier graag gebruik van had willen maken. Maar ze is geblesseerd geraakt in Rome en is nog niet klaar om hier te tennissen, dat is jammer."



'Afwachten bij de mannen'

Waar het deelnemersveld bij de vrouwen zo goed als rond is, heeft Hunze bij de mannen nog een wildcard te vergeven. "We wachten nog tot midden volgende week voor we die wildcard weggeven. We kijken naar spelers die vroeg uitgeschakeld worden op Roland Garros en toch nog een toernooi op gras willen spelen of jongens die eerst niet op gras wilden spelen en zich bedacht hebben."



"Het is bij de mannen dus nog even afwachten", aldus Hunze. De Belg David Goffin, de Argentijn Juan Martin del Potro, de Kroaat Marin Cilic en landgenoot Robin Haase zijn bij de mannen de publiekstrekkers van het huidige deelnemersveld.