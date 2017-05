RKC ontvangt PSV in eigen huis voor duel om Mandemakers Cup: 'Unieke wedstrijd'

WAALWIJK - In de voorbereiding op het nieuwe seizoen spelen PSV en RKC in een oefenduel om een heuse prijs. De Waalwijkse club neemt het in eigen huis op 8 juli om 16:00 uur op tegen de Eindhovenaren. De twee clubs strijden die dag om de Mandemakers Cup.

Beide clubs worden gesponsord door keuken- en meubelbedrijf De Mandemakers Groep (DMG).



Algemeen directeur Remco Oversier van RKC en technisch manager Marcel Brands van PSV hebben de wedstrijd om de Mandemakers Cup en de daarbij behorende uitnodiging voor de gehele familie Mandemakers dinsdag overhandigd aan Ben Mandemakers.



'Bijzonder unicum'

"Komend seizoen beleven wij samen met onze hoofdsponsor een bijzonder unicum, namelijk twintig jaar sponsorschap", zegt Oversier. "We wilden deze bijzondere mijlpaal niet zomaar voorbij laten gaan en hebben contact gezocht met PSV, omdat DMG bij hen ook een belangrijke sponsorrol vervult."



"Het is mooi om te zien dat men in Eindhoven eenzelfde grote waardering heeft, waardoor het ons mooi leek om de handen ineen te slaan en een unieke wedstrijd te spelen in het kader van onze goede relaties met DMG en als dank voor de geweldige sponsorschappen. Rondom de wedstrijd zullen we de familie Mandemakers op bijzondere wijze in het zonnetje zetten", aldus Oversier.



De wedstrijd tussen RKC en PSV is tijdens de jaarlijkse open dag van RKC.