Juliëtte en haar moeder kregen allebei leukemie, maar de Efteling bood troost

KAATSHEUVEL - De Efteling heeft een speciaal plekje in het hart van Juliëtte Kwaaitaal en haar moeder Bep. Beide kregen de ziekte leukemie. In die moeilijke periode ondervonden ze veel steun aan De Efteling. Inmiddels hebben moeder en dochter de ziekte overwonnen. Eens per jaar keren ze terug naar het pretpark. "Ín de Efteling vergeet je je zorgen", zegt Juliëtte.

Vanwege het 65-jarig jubileum van de Efteling halen we deze week met bezoekers bijzondere herinneringen op aan het park.



Juliëtte kreeg voor het eerst leukemie in 2001. Ze overwon de ziekte, maar in 2003 werd ze opnieuw getroffen. "Kon ik die ziekte maar van jou overnemen", zei moeder Bep vaak in die periode tegen Juliëtte. Niet wetende dat zij enkele jaren zelf ook de ziekte zou krijgen. "De Efteling heeft ons in die tijd veel steun gegeven", zegt Juliëtte. "Het was de plek waar we onze zorgen konden vergeten."



'De Efteling is echt ons uitje'

Inmiddels zijn Juliëtte en Bep al enkele jaren 'schoon'. Eens per jaar keren de twee terug naar de Efteling. "Het is echt ons uitje", zegt Juliette. "We genieten echt op die dag. En we houden ons zeker niet in. Mijn moeder is al 75 jaar, maar elke keer gaat ze weer in de Python."



Stiekem is Bep toch wel even nerveus als ze in de achtbaan gaat. Maar lachend stapt ze een paar minuten later weer uit. "Ze zeggen allemaal 'hoe durf je'. Maar we hebben wel voor hetere vuren gestaan."



