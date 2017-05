Tilburg weet hoe je extremisme kunt voorkomen

EINDHOVEN - Tilburg heeft landelijk een voorbeeldfunctie als het gaat om de aanpak van radicalisering onder jongeren. Dat blijkt uit een rapport dat de minister van Onderwijs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De nauwe samenwerking tussen scholen en jongerenwerk wordt als ideaal gezien. Uit ervaring heeft Tilburg geleerd dat het om een veiligheid gevoel gaat, vertrouwen en duidelijkheid.



Verkeerde aanpak

Zwaar aanpakken van afglijdende jongeren bleek juist averechts te werken in Tilburg. Jongeren raakten erdoor beschadigd, of gingen ondergronds met hun ideeën.



Het geheim schuilt in de gezamelijke aanpak van jongeren die er extreme overtuigingen op na houden. Een leraar leert van een jongerenwerker door de ogen van een jeugdige te kijken. De jongerenwerker komt door de laagdrempeligheid van school eerder in contact met jongeren



Hartverscheurend

Aanleiding voor het rapport zijn afspraken in de Europese Unie van een jaar geleden. Alle Europese landen vinden het belangrijk om extremisme te voorkomen. Afreizende Syriëgangers en terroristische aanslagen verscheuren families en ontwrichten de maatschappij.



En nu?

Wanneer het rapport in de Tweede Kamer besproken wordt is onduidelijk. De bedoeling is dat de overheid na aanleiding van dit rapport beleid maakt, die radicalisering beter aanpakt.