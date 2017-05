Brabantse bussen zijn te vaak ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers

EINDHOVEN - Het Brabantse openbaar busvervoer is te vaak niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel. In tien procent van de gevallen weigert de buschauffeur om rolstoelgebruikers mee te nemen, zo blijkt uit onderzoek in onder meer Tilburg en Eindhoven.

In verschillende Nederlandse steden namen verschillende deelnemers van het onderzoek (in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens) de rolstoel mee de bus in, maar de rolstoelgebrukers werden dus lang niet altijd meegenomen. Regelgeving van de overheid bepaalt echter dat 98 procent van de bussen toegankelijk moet zijn.



'Het gaat vooral technisch mis'

Gerard de Nooij van belangenorganisatie voor rolstoelgebruikers Ongehinderd is teleurgesteld. Volgens hem is het lang niet altijd de schuld van buschauffeurs en gaat het vaak vooral technisch mis.



"Soms passen de rolstoelgebruikers niet in de bus. Daarnaast moet er vaak handmatig een plank uit de bus gerold worden. Die plank zit heel vaak vast - ook daar kan de buschauffeur weinig aan doen", aldus De Nooij.



"Chauffeurs kunnen bovendien een boete krijgen als ze te laat bij haltes komen. Iemand in een rolstoel helpen kan makkelijk minuten duren...de regelgeving werkt chauffeurs dus tegen."



Oplossing

Is het probleem dan niet op te lossen? De Nooij denkt van wel. "Het is allemaal niet zo moeilijk. Een aantal bussen in Nederland heeft al een elektronisch uitschuifbare plank. Het is een kwestie van tijd voordat iedere bus zo'n plank heeft, denk ik."