Oud, maar bloedfanatiek: wandelvoetballers schitteren in Waalwijk

WAALWIJK - Nog nooit stond er zo veel voetbalervaring op het veld van RKC Waalwijk. Dat zegt overigens niets over kwaliteit. Met een minimale leeftijd van zestig jaar brengen de wandelvoetbalspelers wel heel wat spelervaring op het veld. Stichting Samen RKC organiseerde vandaag, op het kunstgras van het Waalwijkse voetbalstadion, een wandelvoetbaltoernooi.

Wie denkt dat met de jaren tactiek, incasseringsvermogen en perfect teamspel komt heeft het mis. Al zijn de spelers ouder dan die van het gemiddelde veteranenteam, soms voelt het alsof er F’jes op het veld staan.



Fanatiek, maar gezellig

“Verdomme! Je wilde er weer met je handen naar toe gaan“, klinkt er over het veld als een verdediger een tegengoal probeert te voorkomen met zijn handen. “Verder is het heel gezellig hoor”, vertelt een andere speler na afloop, “maar op het veld is iedereen bloedfanatiek.”



Al ligt het tempo lager, het fanatisme is er nog steeds. De mannen mogen officieel niet rennen, maar alleen lopen. Toch wordt er regelmatig een klein sprintje getrokken. Het idee achter wandelvoetbal is dat de sport voor senioren veiliger is. Veilig blijven bewegen, dat is belangrijk, maar het sociale gedeelte is eigenlijk nog belangrijker. “Er zijn wat echtgenotes die problemen hebben met hun gezondheid”, vertelt speler Karel van Eersel. “Daar kun je elkaar ook in steunen.”



Herstellen van de huldiging

Op het veld staat naast de twee teams van RKC, ADO Den Haag en Genk ook NAC-Breda. “Het herstellen van een huldiging duurt op deze leeftijd ook langer”, vertelt een speler met een grote glimlach. Al dragen de spelers het logo van het promoverende NAC op de borst, een garantie voor succes is dat niet. “Een gelijk en twee verloren.”