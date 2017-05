Een politieagent huren? Dat kan! En hij lost je problemen op

OOSTERHOUT - Klagen over mensen die te hard rijden, hondenpoep, rondslingerend afval of los liggende stoeptegels. Normaal doen we dat tegen elkaar, maar in Oosterhout kunnen mensen hun problemen nu direct bij de politie neerleggen. Met de actie 'Rent a Cop' verzamelt de wijkagent alle klachten, en trekt hij er een aantal dagen per maand voor uit om ze ook aan te pakken. Dinsdag stond er een gevaarlijke kruising op de agenda.

Volgens Jacqueline Boot van het buurtpreventieteam is het hard nodig dat er eens goed gekeken wordt naar het kruispunt van de Burgemeester Schiedonlaan met de Max Havelaardreef. Daar zouden veel te veel mensen te hard rijden, en ze rijden ook nog eens door rood. "Er moet wat aan gedaan worden voordat er iemand straks geschept wordt", zegt ze.



Hondenpoep, vuilnis

Wijkagent Gré van der Vorst vindt het een mooi project. "Het is fijn om zo contact te hebben met de mensen en hun problemen op te kunnen lossen, daar heb je normaal geen tijd voor", zegt hij. "We krijgen natuurlijk allerlei klachten. Bijvoorbeeld over hondepoep of rondsligerend vuilnis, maar de klachten die gaan over veiligheid pakken we wel het meest op."



Zo ook dus het probleem van het kruispunt. Met een agent die achter een boom het stoplicht en de auto's in de gaten houdt, en een agente die de snelheid meet zijn ze druk bezig met het registreren van de problemen. Maar op deze dinsdagmiddag gaan er maar weinig automobilisten de fout in. Twee rijden er te hard, niet één rijdt er door rood. Dat kan volgens wijkagent Gré liggen aan het feit dat het geen spits is.



Uit de wijken rondom het kruispunt komen volgens Boot veel klachten over de verkeerssituatie. Buurtbewoners telden zelf het aantal auto's dat door rood of te hard reed. "Dat waren er 16 in een kwartier. En toen was de brug zelfs open waardoor er veel minder verkeer is", legt Boot uit. Wijkagent Gré belooft nog eens terug te komen als het spits is.Het buurtpreventieteam probeert de problemen aan te kaarten te stellen bij de gemeente, maar dat proces is volgens Boot stroperig. "Ik hoop dat we met de telling van de wijkagent van vandaag en onze eigen telling een sterker verhaal hebben. Ik hoop dat we zo sneller de flitspaal krijgen die we graag willen, om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren."