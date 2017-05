Dit gezin won 1 minuut gratis winkelen, maar gaf de prijs meteen weer weg

WAALRE - Iedereen droomt er wel eens van: met je karretje door de winkel racen en er zoveel mogelijk dure producten in gooien. En dan niets betalen! Een gezin uit Waalre overkwam het: ze wonnen een minuut gratis winkelen bij de plaatselijke Albert Heijn. Maar ze besloten de prijs niet voor zichzelf te houden.

Leonie en Jaap van Hoogstraten uit Waalre waren net met hun twee kinderen op vakantie in Zuid-Afrika toen ze gebeld werden door Albert Heijn. Ze hadden een minuut winkelen gewonnen.



Armoede

Volgens Leonie kijk je tegen zo'n prijs ineens anders aan als je net de armoede in Afrika gezien hebt. Dus werd er eigenlijk meteen door het gezin besloten de minuut winkelen ten goede te laten komen van een plaatselijk goed doel in Waalre. Leonie: "Voor ons is het eigenlijk toch maar gewoon een kar boodschappen, waar we anderen toch heel blij mee kunnen maken."



Mappa Mundo

En dat goede doel werd Mappa Mundo in Waalre, een organisatie die zich inzet voor chronisch zieke kinderen. Zij konden de boodschappen goed gebruiken. Van te voren had de familie zelfs al even contact gehad over welke producten er het hardste nodig waren.



Uiteindelijk heeft de minuut winkelen aktie 329,45 euro opgebracht aan boodschappen. Die staan inmiddels al in de kast bij Mappa Mundo. Zij zijn er hartstikke blij mee.