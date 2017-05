Spelers bedanken fans na 'onvergetelijke ervaring': NAC en Breda voor altijd in mijn hart'

BREDA - Na twee dagen feest begint het weer rustig te worden in Breda. De promotie is goed gevierd en daar zijn de spelers de fans dankbaar voor. Manu García ontbrak door de dopingcontrole bij een groot gedeelte van het feest op zondag, toch is hij dolblij. "NAC en Breda zitten voor altijd in mijn hart."

NAC huurde Manu García halverwege januari voor de rest van het seizoen. "Er zijn moeilijke momenten geweest in de vijf maanden dat ik hier ben geweest. Maar op het einde, toen het echt moest, stonden we er samen met jullie", schrijft de Spanjaard op Twitter naar de fans van NAC. "De club en Breda zijn nu waar ze horen te zijn."



Gelukkig bij NAC

García weet nog niet waar hij volgend seizoen speelt. "Ik weet niet wat er gaat komen. Maar ik wil zeggen dat ik meer dan gelukkig ben bij NAC. Ik weet wat deze club betekent. De club en deze stad zullen altijd in mijn hart zitten."



Cyriel Dessers werd uitvoerig bedankt door de fans. De Belgische spits scoorde tijdens de play-offs zeven keer in vier duels. Andersom dankt hij de fans, op de foto met een grote glimlach en de wedstrijdbal van NEC-NAC. "Jullie waren top."Fabian Sporkslede noemt de promotie een 'onvergetelijke ervaring'. Hij dankt de supporters voor de steun bij de wedstrijden en het feest in Breda. Ook andere spelers laten weten de fans dankbaar te zijn en te hebben genoten van de promotie en het feest dat volgde.