Niet teruggekeerde gevangene na paar dagen alsnog opgepakt

GEMERT-BAKEL - De politie Gemert-Bakel heeft dinsdagmiddag een gevangene aangehouden die niet teruggekeerd is van verlof. Hij was al een aantal dagen niet meer gesignaleerd waardoor een opsporingsbericht is verspreid.

De politie is een aantal dagen op zoek geweest naar de man, maar vond hem pas na het versturen van een burgernetbericht en het laten vliegen van de politiehelikopter.



Burgernet

Oplettende burgers informeerden de politie die meteen naar het woonhuis van de man ging. Toen ze aankwamen vluchtte de man uit zijn huis. Hij werd daarna snel aangehouden en mag zijn straf alsnog uitzitten.



Wat de gevangene op zijn kerfstok heeft, is niet bekend.