Bewoners Academiesingel willen aanpak straat: 'Er gebeuren hier te veel ongelukken'

BREDA - Er liggen bloemen op de plek waar maandagochtend in Breda een 37-jarige vrouw overleed. Ze werd aangereden door een vrachtwagen toen zij op haar bakfiets met daarin haar 4-jarige dochtertje over de Academiesingel fietste. Omwonenden zien het vaker mis gaan in die straat en vinden dat er iets moet gebeuren.

Het gebeurde in de ochtendspits en daarom zagen een hoop mensen het ongeluk gebeuren. Wonderbaarlijk genoeg bleef het dochtertje lichamelijk ongedeerd:



'Het was een vreselijk zicht', vertelt een man die in de buurt bij het ongeluk aan het werk was. 'Ik heb er vannacht niet van geslapen. Ik zag de vrachtwagen een paar centimeter omhoog komen. Ik durfde gewoon niet te gaan kijken, want ik wist dat die vrouw onder de banden terecht was gekomen.'



Volgens hem en nog een andere ooggetuige zag het er niet uit alsof de 61-jarige vrachtwagenchauffeur te hard reed: 'Hij reed juist heel rustig, het leek eerder alsof hij zoekende was en de weg niet wist. Ik denk dat de vrouw in zijn dode hoek terecht kwam.'Omwonenden zien het vaker mis gaan. Laatst werd er nog een 15-jarige fietser aangereden en een aantal jaar geleden was er ook een dodelijk ongeval: 'Er wordt hier vaak te hard gereden en de straat is veel te smal. Als er twee vrachtwagens elkaar kruisen is er geen ruimte meer voor fietsers', vertelt een buurtbewoner.De meeste van hen zouden graag maatregelen zien: 'Ze zouden deze straat moeten verbieden voor vrachtwagens of misschien kan het wegzetten van een flitspaal helpen', zegt een meneer. Een vrouw die ook in de straat woont: 'Als ze hier nou eens een eenrichtingsweg van maken dan zou deze straat een stuk rustiger worden.'De Academiesingel is nog niet zo lang geleden aangepakt. Zo zijn bijvoorbeeld de parkeerplaatsen aan een kant van de straat weggehaald.De gemeente zegt geschrokken te zijn en wil zo kort na het ongeluk geen reactie geven op de verkeerssituatie. Wel zeggen ze er serieus naar te kijken samen met de politie. Die doet nog onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.