Wie snapt dit verkeersbord in Breda?

BREDA - Verkeersborden zijn over het algemeen bedoeld om aan te geven aan welke regels je moet houden of om wat duidelijkheid te scheppen. Maar of automobilisten op de Tramsingel in Breda nu snappen wat de bedoeling is? Een tijdelijk verkeersbord roept daar nogal wat vragen op.

Het bord hangt ter hoogte van het winkelcentrum De Lunet. In de straat zijn op het moment werkzaamheden. Er komt een rijbaan bij, zodat het verkeer beter door kan rijden. Maar wat verkeersdeelnemers tot die tijd moeten doen?

Wat te doen?

Dat verkeersdeelnemers de Lunetstraat niet in mogen rijden, is nog te begrijpen. Maar verder? Mogen ze ook niet meer rechtdoor? Moeten ze over de andere rijbaan rechtdoor? Wij vinden het knap als mensen dit bord in één keer snappen.



Nieuwe wijk verzonnen

De bordenmakers in Breda zijn sowieso lekker bezig. Rond de wijk Hoge Vucht geldt een omleiding. Op de borden heet die wijk ineens Hoge Vlucht.