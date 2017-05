Politieagent valt in liftschacht, zwaargewond met traumaheli mee

BERGEN OP ZOOM - Een politieagent is dinsdagavond zwaargewond geraakt nadat hij in een liftschacht is gevallen aan de Klaverstraat in Bergen op Zoom. De man viel zo’n twaalf meter naar beneden. Hij is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.

De politie was bezig met een speciale oefening. Wat voor verwondingen hij heeft opgelopen bij de val is niet bekend.



De oefening vond plaats in een leegstaand bejaardentehuis. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.