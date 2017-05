Douwe Bob bij Guus op het podium tijdens Groots met een zachte G

Guus zorgt voor een feestje in Eindhoven (foto: Martijn de Bie)

EINDHOVEN - Douwe Bob is dit jaar op het podium te vinden tijdens het concert van Guus Meeuwis' Groots met een zachte G. Het is de twaalfde keer dat Guus in het Philips Stadion een concertreeks houdt. Er zullen nog meer zangers op het podium verschijnen.

Wie dat zullen zijn is voor Guus ook nog een verrassing. Guus zal zijn nummers inzetten en daar zal danĀ een artiest bij aanschuiven.



In het programma Boulevard van RTL4, kondigde de Brabantse zanger aan dat er volgend jaar opnieuw een concertreeks zal zijn.