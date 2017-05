Weggelopen 17-jarige jongen uit Den Bosch verdronken in Nederrijn

DEN BOSCH - Een 17-jarige jongen uit Den Bosch is dinsdag overleden toen hij de Nederrijn probeerde te overzwemmen. De jongen verdween in de middag onder water en werd rond 20.30 uur uit de rivier gehaald. Hij was toen al niet meer in leven.

De jongen was samen met een andere tiener weggelopen uit een jeugdinstelling in het Gelderse Zetten. Ze gingen in de buurt van de instelling het water in. De andere jongen heeft de overkant wel gehaald.



Het lichaam van de Bosschenaar werd na een urenlange zoekactie gevonden vlakbij de plek waar ze het water in waren gegaan. De politie meldt dat zijn nabestaanden op de hoogte zijn gesteld.