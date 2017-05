Helmondse vrouw die gestoken werd in haar gezicht doet verhaal bij Opsporing Verzocht

HELMOND - De 22-jarige vrouw, die zondagochtend vroeg in Helmond is aangevallen door een man met een mes, heeft haar verhaal gedaan in Opsporing Verzocht. De vrouw kwam onherkenbaar in beeld en vertelde dat ze in eerste instantie niet in de gaten had dat de man haar met een mes bewerkte in haar gezicht.

De man viel de vrouw aan zaterdagnacht rond drie uur, toen ze op het fietspad reed van de President Rooseveltlaan in Helmond vlak voor Stiphout."Het ging zo ontzettend snel. Ik lag meteen op de grond en hij ging meteen op mij inslaan. Ik zag dat ik zoveel bloed verloor dat het echt stroomde". De vrouw vertelt dat ze zich zo klein mogelijk heeft gemaakt om het slaan niet zo goed te voelen. Maar de man bleef maar doorgaan. Achteraf kwam de vrouw erachter dat de man een mes in zijn handen had en haar verwondde met messteken in haar gezicht.



Messteken

De vrouw had haar iPhone in haar hand. "Wat wil je van me. Pak mijn spullen", schreeuwde ze naar haar belager. De man pakte inderdaad haar telefoon af. Uiteindelijk wist de vrouw te ontsnappen en naar de weg te rennen. "Daar schreeuwde ik zo hard als ik kon, en gelukkig stopte er een auto die me hielp." De vrouw is daarna meteen naar het ziekenhuis gebracht.



Doodslag

In Opsporing Verzocht vertelt politiewoordvoerder Imca van Dijk dat de man verdacht wordt van poging tot doodslag. Ze roept mensen op die iets geks gezien hebben rond de plaats delict om zich te melden. De politie vraagt ook mensen met bewakingscamera's om zich te melden. Wellicht staat de verdachte op een van de beelden.



De politie gaf in Opsporing Verzocht een signalement van de verdachte man. Het gaat om een blanke man van rond de 25, die accentloos Nederlands spreekt, zwarte kleren aan heeft, een smal postuur heeft en donkere ogen en wenkbrauwen.