Burgemeester Jorritsma over ingestorte parkeergarage Eindhoven Airport: "Ik ga niet speculeren".

EINDHOVEN - Een betreurenswaardig incident noemt burgemeester Jorritsma van Eindhoven het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Verder wil de burgemeester er niet veel woorden aan vuil maken. In antwoord op vragen van raadsleden zei hij dinsdagavond: "Het is pas 48 uur geleden, laten we niet hijgerig gaan doen, ik heb geen enkele behoefte aan speculaties".

Jorritsma zegt het onderzoek naar de oorzaak te willen afwachten:"Ik ga niet praten over zaken waar ik geen verstand van heb, Er zal onafhankelijk onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak". Jorrtisma liet weten dat de onderzoeksraad voor de veiligheid woensdag oriƫnterend komt kijken of er aanleiding is voor nader onderzoek. Omdat er geen slachtoffers zijn gevallen, doet de arbeidsinspectie geen onderzoek, aldus de burgemeester.



Niet huilen

"Ik heb geleerd , je moet niet huilen voordat je slaag krijgt, ik weet niet of er fouten zijn gemaakt en of wij als gemeente aansprakelijk worden gesteld", zegt Jorrtisma.



Voor de komende drukke vakantieperiode zal de gemeente de verkeerssituatie rond Eindhoven Airport constant in de gaten houden. Als er aanleiding voor is, dan zullen er adequate maatregelen worden genomen, zegt Jorrtisma.

Dat geldt voor parkeren, taxistandplaatsen en bushaltes.



Zodra Jorritsma meer weet dan zal hij de gemeenteraad bijpraten: "Ik kan er nu niets over zeggen en speculaties leidt tot discussies in de media, daar heb ik helemaal geen behoefte aan".