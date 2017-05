Een boek lezen tijdens het rijden en heel veel bellende vrachtwagenchauffeurs

ASTEN - 34 bestuurders op de A67 zijn bekeurd nadat de politie daar gericht heeft gecontroleerd op bumperkleven en bellen en appen achter het stuur. Het hadden nog veel meer bekeuringen kunnen zijn als de politie meer personeel had gehad.

Opvallend is dat er vooral veel vrachtwagenchauffers door de politie van de weg zijn gehaald. De politie denkt overigens dat dat vooral te maken heeft met het feit dat op de A67 erg veel vrachtwagens rijden.



Lees ook: Politie opent aanval op bellers op de A67



Boek lezen

Van de 34 bekeuringen kregen 30 bestuurders er één voor het niet handsfree bellen of appen. Twee bestuurders zijn betrapt op bumperkleven en één bestuurder las een boek tijdens het rijden. Eén bestuurder bleef te lang links rijden.



De politie wilde dinsdag niet alleen bekeuren maar ging ook met de bestuurders in gesprek over de gevaren op de weg.