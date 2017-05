Youp en Wendy in actie voor nagellakkende Tijn

HAPERT - Er komt een nieuwe actie voor Tijn, het zieke jongetje dat een onuitwisbare indruk maakte tijdens Serious Request in Breda, afgelopen kerst. Door nagels te lakken haalde hij toen 2,5 miljoen op voor het Rode Kruis. Nu zetten Youp van 't Hek en Wendy van Dijk zich in om geld op te halen voor onderzoek naar hersenstamkanker, de ziekte waar Tijn aan lijdt.

Tijn gaat flesjes nagellak verkopen om zo geld bij elkaar te krijgen om een speciale machine te kunnen kopen. Die machine moet ervoor zorgen dat medicijnen beter toegediend kunnen worden.



Lak door Tijn

Tijn verkoopt vier kleuren nagellak, voor een tientje per flesje. Al het geld gaat naar het goede doel. Zijn vader is erg positief over de nieuwe actie. "De serious requestactie was al overweldigend, maar dit gaat nog verder", zegt hij in RTL Late Night. "Tijn is 6, bijna 7 en heeft al veel kunnen bereiken. Dan kun je als ouder alleen maar trots zijn."



Stichting Semmy

Eerder haalde Tijn, met het lakken van nagels, 2,5 miljoen euro op voor het Rode Kruis. Nu gaat het geld naar de Stichting Semmy, die geld inzamelt voor onderzoek naar hersenstamkanker.