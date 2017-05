Van tien sprookjes naar grootste pretpark van Nederland: Efteling bestaat 65 jaar

KAATSHEUVEL - De rode paddenstoelen, Holle Bolle Gijs, Langnek en natuurlijk de vele attracties. Bijna iedereen is er wel een keertje geweest en ziet het zo voor zich. De sprookjeswereld van De Efteling. En daar is het feest, want het pretpark in Kaatsheuvel bestaat dinsdag precies 65 jaar.

Het Sprookjesbos, bedacht door Anton Pieck en Peter Reijnders, werd op 31 mei 1952 geopend. Een toegangskaartje kostte slechts 80 cent (0,36 eurocent) en bracht bezoekers langs tien sprookjes zoals Doornroosje, Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, Vrouw Holle en De Chinese Nachtegaal.



Meer dan Sprookjesbos

In de jaren daarna kwamen er meer sprookjesbewoners, een zwembad en roei- en kanovijver bij. En begin jaren ’80 werd het park meer dan alleen een Sprookjesbos. De stalen achtbaan Python, schommelschip De Halve Maen en wildwaterbaan Piraña haalden nu ook de bezoekers binnen.



Ook daarna bleef De Efteling groeien. Bekende namen als Carnaval Festival, Fata Morgana, Monsieur Cannibale en de Droomvlucht werden toegevoegd. De laatste jaren kwamen populaire nieuwkomers als De Vliegende Hollander en Baron 1898.



Hotel, theater en vakantieparken

Ook volgde er een eigen hotel, theater, golfpark en vakantiepark. Het tweede vakantiepark Loonsche Land gaat dinsdag tijdens het jubileum open.



De geschiedenis van het grootste pretpark van Nederland is te zien in de nieuwe expositie ‘65 jaar Efteling’ in het Efteling Museum.