Eerste dates, huwelijksaanzoeken en trouwerijen: 65 jaar romantiek in De Efteling

KAATSHEUVEL - Elkaars hand vasthouden in de achtbaan, struinen door het sprookjesbos en stiekeme kusjes in de Droomvlucht. De Efteling leent zich uitstekend voor wat romantiek. Niet zo gek dat er in het pretpark liefde is opgebloeid, mensen ten huwelijk zijn gevraagd en vele trouwreportages hebben plaatsgevonden.

Het grootste pretpark van Nederland bestaat 65 jaar en dus halen we samen met bezoekers mooie herinneringen op aan De Efteling. En voor veel mensen gaan die over de liefde.



"Ik heb er negen jaar geleden mijn man leren kennen", vertelt Cobi van der Leij. "We hadden afgesproken met een groep en aan het eind van de dag was hij steeds vaker in mijn buurt te vinden."



'Elke keer weer gelukkig'

Amanda Jacobs maakte vier jaar geleden een foto met haar lief in het park. "Toen mijn vrouw en ik getrouwd waren, zijn we in die week naar De Efteling gegaan. Elke keer als ik naar de foto kijk voel ik weer hoe gelukkig ik was, omdat ze toen net een paar dagen mijn vrouw was.”



Joyce Schultink liep in haar trouwjurk door het park en heeft daar mooie herinneringen aan. "Trouwfoto's maken in Bosrijk en de kindjes horen roepen: Hé mama, een prinses!" Ook Jolanda van den Dungen-Maas, Diana van den Bos-Smits, Dirk-Jan Dommisse, Leen Gelders, Corine Joosten-Wijna en Wendy Zwart lieten trouwfoto’s in het pretpark maken.