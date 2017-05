Hardloper aangevallen door pitbull, eigenaar vlucht

GEERTRUIDENBERG - Een man is dinsdagavond rond negen uur tijdens het hardlopen in Geertruidenberg aangevallen door een pitbull. Dit gebeurde op de dijk aan de Centraleweg. Het slachtoffer raakte aan beide armen gewond en moest naar het ziekenhuis. De eigenaar ging er daarna met zijn zoon en twee honden vandoor.

De man maakte zijn rondje in een natuurgebied aan de Donge toen hij een man en zijn zoon met twee pitbulls tegenkwam. Een van de honden was niet aangelijnd en viel de hardloper aan. Hij liep flinke verwondingen op aan beide armen.



Volgens het slachtoffer bood de eigenaar van de hond aanvankelijk hulp aan. Toen het slachtoffer echter 112 belde, besloot de man er vandoor te gaan. De politie wist de man rond twaalf uur 's nachts door middel van een oproep via Facebook op te sporen.