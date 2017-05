Aantal meldingen seksueel misbruik bij PSV loopt op tot 5

EINDHOVEN - PSV-directeur Toon Gerbrands heeft woensdag in een interview met de Volkskrant aangegeven dat er inmiddels vijf meldingen zijn binnengekomen van seksueel misbruik bij de jeugdopleiding. De slachtoffers waren in het verleden jeugdspelers bij de Eindhovense club.

Gerbrands zette eerder een meldpunt op nadat een man had onthuld dat hij op de Herdgang in de jaren zestig door iemand van de staf seksueel was misbruikt. Alle meldingen speelden zich af in de jaren zeventig, tachtig en de vroege jaren negentig. Geen van de vermeende daders zouden nog actief zijn bij PSV.



Eerdere melding

Een van de slachtoffers zou zich al eerder in 2003 hebben gemeld, maar werd toen heengestuurd vanwege gebrek aan bewijs. “Hij heeft toen geprobeerd het aan te kaarten, maar kreeg onvoldoende steun voor zijn verhaal. Dat kwam ook doordat de zedenpolitie zijn zaak seponeerde”, aldus Gerbrands in het interview.