Alpe d'HuZes: Omroep Brabant volgt Brabanders op de voet

EINDHOVEN - Afzien, pijn lijden, stuk zitten. En net voordat de man met de hamer zijn gereedschap met een klap laat neerdalen, beseffen dat jij tenminste leeft. Een moment van geluk, een moment van voldoening. Dat is wat de deelnemers aan de twaalfde editie van de Alpe d’HuZes moeten voelen als zij donderdag de top van de Franse berg bereiken, wetend dat ze met hun prestatie een fors bedrag bijeen geworsteld hebben voor de kankerbestrijding.

Vierduizend mensen gaan donderdag de uitdaging aan om lopend of fietsend de Alpe d’Huez in Frankrijk op te gaan. Je mag alleen naar boven als je aan de top van de berg minimaal 2500 euro sponsorgeld kunt overleggen. Het geld is voor onderzoek naar middelen tegen kanker.



Niet alleen geld geven

Het jaarlijkse evenement begon jaren geleden in een tijd dat mensen niet langer alleen maar geld wilden geven aan een goed doel, maar zelf een prestatie wilden leveren om af te zien en pijn te voelen. Het was de tijd waarin een nieuwe generatie de grenzen op zocht en uitdagingen wilde.



Een van de grootste uitdagingen was de beklimming van de Alpe d’Huez, de berg die tijdens de belangrijkste wielerronde ter wereld, de Tour de France, vaak Nederlandse successen had opgeleverd. Nederlanders verbasterden de naam tot Alpe d’HuZes omdat de uitdaging er uit bestaat dat iemand op één dag zes keer op en neer gaat naar de top. Maar dat halen alleen de allersterksten.



Bezinning

Donderdag is een dag van bezinning. Langs het parcours worden kaarsjes geplaatst ter nagedachtenis aan de mensen die door kanker werden geveld. Donderdagavond is er in het congrescentrum op de top van de berg een bijeenkomst die ook helemaal in het teken staat van herdenken.



Omroep Brabant is er bij

Van meet af aan heeft het evenement ten bate van de kankerbestrijding een grote Brabantse inbreng gehad. Een kwart van de vierduizend deelnemers is Brabander. Voor Omroep Brabant is dat reden donderdag de hele dag op internet, televisie en radio aandacht te besteden aan het evenement. Het begint 's ochtends vroeg al met een reportage van die herdenkingsdienst die woensdagavond wordt gehouden. Onze verslaggevers Floyd Aanen en Noël van Hooft staan de hele dag op de flanken van de berg om de persoonlijke verhalen van de Brabantse deelnemers te horen.