Huizen ontruimd na gaslucht in Klundert

KLUNDERT - In een pand van de Rabobank aan de Voorstraat in Klundert is woensdagochtend een opvallende gaslucht geroken. Mensen die wonen boven het onbemande pand, waarin mensen kunnen pinnen, zijn verzocht hun woning te verlaten.

Op dit moment verricht de brandweer metingen in de omgeving. Een gedeelte van de Voorstraat werd afgezet, maar is inmiddels grotendeels vrijgegeven.



Hoeveel mensen zijn verzocht hun huis te verlaten is nog onduidelijk.



Aanvankelijk werd er door de veiligheidsregio melding gedaan van een overval bij een geldautomaat, maar van een overval is nooit sprake geweest, zo stelt de politie.