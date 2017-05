Calorieën verbranden? Fiets lekker om in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Hoe zorg je ervoor dat fietsers ook echt de wegomleiding volgen zoals die staat aangegeven? In Oudenbosch hebben ze daar een ludieke oplossing voor. De extra fietstijd wordt daar aangegeven in minuten én het aantal calorieën dat je met het omrijden verbrand. Dus kom maar op met dat extra verdiende koude biertje aan het einde van de rit.

De doorgaande route in Oudenbosch wordt flink op de schop genomen. Het asfalt verdwijnt en een nieuw tapijt van straatklinkers komt ervoor terug. Dat betekent voornamelijk voor de fietsers in het dorp dat het de komende maanden flink behelpen is.



Omfietsen loont

Om het fietsverkeer in goede banen te leiden en botsingen met stratenmakers en graafmachines te voorkomen zijn verschillende omleidingen ingesteld. Op de Bosschendijk geeft een geel verkeersbord aan dat er ongeveer vijf minuten omgereden moet worden.



Dat is goed voor zo'n 36 calorieën, zo staat aangegeven. Ofwel een biscuitje of een paar Engelse dropjes. Mooi meegenomen dus. Voor een glas pils moet je overigens drie keer de omleiding nemen. En dat is misschien op deze zomerse dagen toch weer een beetje te veel moeite.