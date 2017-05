Schilders die onder brug vastzaten: 'We hadden geen jas aan, dus het was nogal fris'

MOERDIJK - De twee schilders die dinsdag urenlang vastzaten in een gondel onder de HSL-brug bij Moerdijk hebben er vooral een mooi kroegverhaal aan overgehouden. “Ik heb er niet zo’n last van”, zegt schilder Remko Bakelaar. “Er is goed voor me gezorgd.”

Een normale werkdag op de HSL-spoorbrug bij Moerdijk werd een heel avontuur toen de gondel waarin Remko en zijn collega aan het werk waren kapot ging. “Ik wilde onder de brug draaien en toen hoorde ik een harde klap”, vertelt Remko tegen RTV Rijnmond nadat hij was gered. “Ik denk dat er een tandwiel wa gebroken.”



En zo zaten de mannen vast onder de brug. Het treinverkeer werd stilgelegd, waarna een grote reddingsoperatie werd opgezet om de twee weer naar beneden te krijgen.



Bang is Remko nooit geweest. Hij had het vooral koud. "Ik had geen jas bij me, dus het was wel fris. Er stond namelijk een behoorlijke wind." Hij kan er vooral om lachen. “Gelukkig was het niet mijn fout.”