'Snel meer huizen bouwen in lege kantoren, winkels, kloosters en verzorgingstehuizen'

DEN BOSCH - Brabant moet sneller huizen bouwen. Tienduizend huizen per jaar tot 2030. Nu worden er gemiddeld niet meer dan 7000 tot 8000 huizen gebouwd. De huizen moeten bij voorkeur gebouwd worden in bestaande gebouwen die leegstaan of leegkomen, zoals bijvoorbeeld kantoren, winkels, kloosters en verzorgingstehuizen. Op die manier kunnen die voornamelijk oudere gebouwen meteen energiezuinig gemaakt worden.

“Er ligt dus een grote urgentie om het bouwtempo op te schroeven,” concludeert gedeputeerde Erik van Merriënboer. Hij presenteerde woensdag de driejaarlijkse bevolkings- en woningbehoefteprognoses.



Om de bevolkingsgroei te kunnen opvangen, moeten er in Brabant tot 2030 zo’n 120.000 huizen gebouwd worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen en dat er steeds meer mensen alleen in een huis wonen.



Krimp begint later

De bevolking groeit tot 2040 nog wat meer dan in 2014 werd aangenomen. De krimp in Brabantse gemeenten begint later dan drie jaar geleden werd gedacht. Dat komt vooral door een grotere toestroom van buitenlanders, een iets hoger geboortecijfer en een wat lager sterftecijfer.



De Brabantse bevolking groeit nog tot 2,65 miljoen inwoners rond 2040. Daarna neemt het inwoneraantal iets af. Rond 2040 is ruim een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar. Daardoor groeit ook de vraag naar geschikte woningen voor ouderen en alleenstaanden. Door deze ontwikkelingen neemt de woningvoorraad tot 2050 nog met 160.000 woningen toe.



Duurzaam

Volgens Van Merriënboer is de enorme vraag naar huizen een mooie kans om in de Brabantse binnensteden en dorpskernen bestaande gebouwen die niet meer nodig zijn, zoals bijvoorbeeld kantoren, om te bouwen tot woningen. Dat moet dan op een duurzame manier gebeuren.



“Het accent moet liggen op vernieuwbouw in plaats van nieuwbouw. Maar dan moet je wel het moment benutten, want de grote vraag naar woonruimte doet zich alleen de komende tien jaar nog voor”, aldus de gedeputeerde.