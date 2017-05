Auto over de kop in Klundert, automobilist gewond

KLUNDERT - Op de Westelijke Randweg in Klundert is woensdagochtend een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde rond elf uur. Door nog onbekende oorzaak vloog de auto twee keer over de kop en belandde vervolgens met het dak naar beneden op de weg.



Volgens de politie liep het slachtoffer een hoofdwond op. De bestuurder is in een ambulance nagekeken. De weg werd afgezet om het voertuig weg te takelen.