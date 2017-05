De magie van het kinderbad met witte olifant in De Efteling

Angelique Evers in het kinderbad in 1971. (Foto: Angelique Evers/Facebook)

KAATSHEUVEL - Sinds de opening van De Efteling op 31 mei 1952 was het kinderbad met de witte olifant één van de populaire attracties. Het kinderbad sloot in 2002, maar veel bezoekers uit die tijd bewaren goede herinneringen aan waterpret in het attractiepark.

Het grootste pretpark van Nederland bestaat woensdag 65 jaar. Vooral aan het kinderbad denken bezoekers met weemoed terug, blijkt uit onze Facebookoproep.



Liever het bad dan de teil

Zo ook Tonnie Verzeil, die 65 jaar geleden met haar opa en moeder naar het zwembadje ging. “Eerst heel de dag in de speeltuin en net voor sluitingstijd in het kleine zwembad. We hadden toen nog geen douche en het kinderbad vonden we leuker dan thuis in de teil.”

De witte olifant, die maakte op velen indruk. “Jarenlang vroeg ik aan mijn moeder, gaan we weer naar het zwembad met de olifant?”, schrijft Angelique Evers. “Dat zwembad met die olifant kan ik me nog wel herinneren. Zou graag willen dat zoiets terug komt voor de kleintjes”, aldus Kristel Smits.



ZIE OOK: Eerste dates, huwelijksaanzoeken en trouwerijen: 65 jaar romantiek in De Efteling



“Het zwembad, de olifant op de rand. Waar is die tijd gebleven? Was er nog maar een zwembad met olifant in De Efteling. Dan zou ik weer teruggaan”, reageert Johan van Blerck.

Rode draad

De herinneringen zijn uniek, maar er is zeker een rode draad te herkennen. Met papa en mama, opa of oma eerst naar het Sprookjesbos, dan naar de speeltuin, nog even in de Traptreintjes en vervolgens die plons in het zwembad. “Broodjes en drinken mee. Dat waren echte dagjes uit. Wat hebben we toen genoten”, blikt Jose Perry terug.



Naast het kinderbad had De Efteling van 1952 tot 1989 ook een groot zwembad. In de beginjaren was dat zwembad één van de grootste en modernste van ons land, onder meer vanwege het waterzuiveringssysteem. Het diepe deel had een lage en hoge duikplank, in het ondiepe deel stond een kleine glijbaan.