Wilde achtervolging in Bergen op Zoom, dronken bestuurder opgepakt

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft dinsdagnacht na een wilde achtervolging in Bergen op Zoom twee mannen gearresteerd. De verdachten sloegen op de vlucht toen agenten hun auto wilden controleren.

De agenten wilden de auto aan de kant zetten op de Rooseveltlaan. De bestuurder negeerde het stopteken en gaf een spuit gas.



Spookrijden

Met loeiende sirenes gingen meerdere politieauto's achter de mannen aan. Het tweetal probeerde door al spookrijdend en rijdend door groenstroken en over voetpaden aan de politie te ontkomen.



Toen de auto een bumper verloor en door het gevaarlijke gedrag ook nog twee lekke banden kreeg, besloot de bestuurder op het Klaproosplein toch maar te stoppen.



Aanhoudingen

De automobilist, 47-jarige man uit Tholen, is vastgezet voor rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Zijn bijrijder is ook opgepakt, maar werd kort daarna vrijgelaten.



De auto waarin beide mannen reden, is weggesleept en op het politiebureau nog onderzocht.