Gaslek in tussenwoning Steenbergsestraat in Bergen op Zoom, lek opgespoord en gedicht

Groot gaslek in tussenwoning Steenbergsestraat in Bergen op Zoom (archieffoto)

BERGEN OP ZOOM - In een tussenwoning aan de Steenbergsestraat in Bergen op Zoom is woensdagmiddag bij verbouwingswerkzaamheden een gaslek ontstaan. Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio was het lek na enige tijd weer gedicht.

De bewoners mogen weer terug in hun woning en de straat is vrijgegeven voor het verkeer. In eerste instantie was er sprake van een flinke uitstroom van gas.



De oorzaak van het lek is nog niet bekend.