De zusters van de Oosterhoutse Heilige Driehoek blij met kunstenaars in hun kloosters

OOSTERHOUT - Het heeft een dag geduurd voordat Judith Krebbekx er aan gewend was dat ze hier tijdens het schilderen Spottify niet aan kon zetten. Ze werkt in een kamer van het Oosterhoutse klooster Sint-Catherinadal en daar is het stil. Soms even een klok maar verder hoor je niets meer dan de geluiden die Judith zelf maakt, het ritselen van een kwast, het gruizige krassen van een stukje houtskool over het doek.

In september is de Oosterhout Biënnale, een grote expositie met hedendaagse beeldende kunst. Judith, geboren in Roosendaal, is een van de kunstenaars die daar werk voor maakt. Zij is nu al in Oosterhout, als artist in residence in Sint-Catherinadal, een klooster waar sinds 1647 zusters Norbertinessen wonen. Het is de oudste kloostergemeenschap van Nederland.



Heilige Driehoek

De Heilige Driehoek noemen ze het in Oosterhout. Een mooi gebied tegen het centrum waarin drie kloosters liggen: Sint-Catherinadal, de Onze Lieve Vrouwe Abdij en de Paulusabdij. De eerste twee zijn nog kloostergemeenschappen met allebei zo'n 25 oudere zusters; de Paulusabdij biedt nu onderdak aan de oecumenische Chemin Neuf (nieuwe weg) -gemeenschap.



De kloosters hebben monumentale gebouwen maar hebben door hun aanwezigheid ook een stolp geplaatst over hun stukje Oosterhout. De lanen met kinderkopjes, de bossen en de oude boerderijen... het is als een stap terug in de tijd.



De Stichting De Heilige Driehoek uit Oosterhout is al ruim tien jaar actief om het gebied te beschermen en om aandacht te vragen voor het bijzondere karakter ervan. Vanuit die gedachte is alweer een poosje gelezen ook het idee ontstaan van de Oosterhout Biënnale, een ambitieuze tentoonstelling met beeldende kunst in de drie kloostergebouwen.



Tikkende klok

Guus van den Hout, een geboren Oosterhouter, vertelt erover in de consistoriekamer van Sint-Catharinadal. Ook weer een stil vertrek met een nadrukkelijk tikkende klok aan de muur. Van den Hout heeft ervaring als museumdirecteur, onder andere bij 'Ons Lieve Heer op Solder' in Amsterdam en het Catherijneconvent in Utrecht. In zijn agenda heeft hij al drie Oosterhout Biënnales gepland: 2017 (thema: liefde), 2019 (geloof) en 2021 (hoop). Voor 2017 werkt hij met 25 kunstenaars en door subsidie van onder andere de provincie en een aantal fondsen met een budget van ongeveer een half miljoen euro.





De zusters van Catherinadal verblikken noch verblozen door de plannen voor de Biennale. "Wij zijn wel wat gewend," zegt zuster Mechtild. "We houden hier ook regelmatig open dagen waarbij mensen van buiten welkom zijn. Het is fijn als mensen hier kunnen genieten van bijzondere dingen".De eerste Biennale begint op 16 september en duurt tot 22 oktober van dit jaar.