Man dood gevonden in huis Eindhoven, politie doet onderzoek

EINDHOVEN - In een huis aan de Pippelingstraat in de Eindhovense wijk Vaartbroek is woensdagmiddag een dode man gevonden. Volgens een woordvoerder van de politie is hij ‘onder bepaalde omstandigheden’ aangetroffen en is nauwkeurig onderzocht hoe hij is overleden.

Brandweer en ambulance waren al in de woning toen agenten arriveerden. De man was vanwege psychische problemen al langer bekend bij hulpinstanties, zo meldt de woordvoerster van de politie.



Omwonenden werd tegen kwart over twaalf verzocht uit voorzorg hun huis te verlaten. Er zou ontploffingsgevaar zijn. Al vrij snel bleek dat er sprake was van zelfdoding.