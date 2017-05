Philharmonie wil in Eindhoven én in Maastricht blijven

EINDHOVEN - De Philharmonie Zuidnederland houdt vast aan twee vestigingsplaatsen: Maastricht én Eindhoven. Het orkest schrijft dat in een brief aan minister Bussemaker. De Philharmonie voelt zich gesteund door een rapport dat een onderzoeksbureau over het orkest heeft geschreven. De standplaats van het orkest is al jaren een punt van discussie sinds de Raad voor Cultuur er vijf jaar geleden over begon. Volgens de raad zou het orkest voor één vestigingsplaats moeten kiezen om snel artistiek beter te worden.

Belangrijk is nu of het rijk én de provincie Brabant uit het rapport dezelfde conclusie zullen trekken als de Philharmonie. De provincie Limburg, de derde grote subsidiegever, sprak eerder al steun uit voor een orkest met twee vestigingsplaatsen. Het rijk en de twee provincies hebben opdracht gegeven voor het onderzoeksrapport; ze willen weten of de spreiding van het orkest over twee vestigingsplaatsen invloed heeft op de bedrijfsvoering van het orkest én op de artistieke kwaliteit.



Fusie

Philharmonie Zuidnederland is ontstaan door een fusie van het Brabants Orkest en het Limburgs Symphonie Orkest. Sinds de oprichting werkt het orkest met groepen musici die repeteren in Maastricht én in Eindhoven. De Philharmonie zegt dat die spreiding over de regio belangrijk is om de banden met beide provincies goed te houden; beide provincies subsidiëren het orkest.



De Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels heeft al eens gezegd dat hij vindt dat de Philharmonie naar Eindhoven moet komen. De Philharmonie heeft voor 2017 subsidie gekregen van Brabant. De provincie gaat het nu verschenen onderzoeksrapport lezen en zal dan moeten besluiten of er ook in de komende jaren Brabantse subsidie voor de Philharmonie komt.