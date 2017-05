Helikopter in brand op vliegbasis Gilze-Rijen

RIJEN - Bij een Cougar-helikopter op vliegbasis Gilze-Rijen is woensdagmiddag brand uitgebroken in een van de motoren. De bemanning raakte niet gewond. Dat meldt de luchtmacht.

Het vuur ontstond rond halftwee tijdens een training. De helikopter stond nog aan de grond. De crew heeft de motor uitgezet en is ongedeerd uitgestapt, zo laat een woordvoerder van de vliegbasis weten.



Blusinstallatie

Meerdere ambulances en brandweerwagens kwamen ter plaatse. Het vuur was snel geblust. De oorzaak van de brand is niet bekend en wordt onderzocht.



Een Courgar-helikopter is een transporthelikopter. De crew bestaat uit twee personen. Met de heli kunnen troepen worden verplaatst. Of die ook in de helikopter zaten, is onduidelijk.