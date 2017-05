Puck Moonen is mooiste sportvrouw, vinden de lezers van mannenblad FHM

Puck Moonen is zeker niet lelijk.

LIEMPDE - Wielrenster Puck Moonen uit Liempde is door mannenblad FHM uitgeroepen tot de Mooiste Sportvrouw van Nederland.

FHM komt ieder jaar met een lijst van de mooiste vrouwen van Nederland. In de categorie Sport is Puck Moonen dus als eerste geeindigd. Het publiek kon stemmen via social media en de website van FHM.



Top tien

In de top tien staat handbalcoach Tess Wester op de tweede plaats en fitnessmodel Sandra Prikker op de derde plaats.

Top-10 Sporters

Puck Moonen

Tess Wester

Sandra Prikker

Anouk Hoogendijk

Ellen Hoog

Ester van de Bosch

Naomi van As

Estavana Polman

Sanne Olphen

Eva de Goede

In het totaalklassement werd Puck Moonen negentiende.