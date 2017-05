Nooit meer ondergeplaste wc-brillen, studenten bedenken een speciale veer

BREDA - Een smerige wc-bril in de kroeg, school of bij een festival is vanaf nu verleden tijd. Vier Avans-studenten Commerciële Economie bedachten een concept (P-Pall) waarbij de wc-bril schoon en droog blijft.

Met behulp van een simpele veer blijft de bril rechtop staan. Ook na het serieuze zitwerk gaat de bril automatisch weer omhoog.



Jairo Verlaan bedacht samen met mede-studenten Joren Straatman, Jeppe Oterdoom en Sibout Gooszen het concept. Vieze toiletbrillen in de kroeg of op school was het viertal al langer een doorn in het oog.



Goedkoop

“De P-Pall is goedkoop en gemakkelijk in gebruik. Vieze toiletbrillen zijn verleden tijd, al is het natuurlijk wel verstandig altijd je handen te wassen”, vertelt Verlaan. De P-Pall (veer, bevestigingplaatje en een schoonmaakdoekje) kost dertig euro.



De studenten hebben inmiddels vijftig mechanismen aan particulieren gesleten. “We zijn in gesprek met sportclubs, horecazaken, scholen en sportfederatie NOC*NSF”, schetst Verlaan de belangstelling voor de P-Pall.