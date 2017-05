Bommen die na brand in schuur Etten-Leur werden gevonden onschadelijk gemaakt

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - De explosieven die maandagnacht werden gevonden na een brand aan de Paukeslag in Etten-Leur zijn woensdagmiddag tot ontploffing gebracht.

De bommen werden vanaf één uur door de EOD onschadelijk gemaakt op een terrein aan de Koekoeksedijk in Zevenbergen.



Tweede Wereldoorlog

De explosieven uit de Tweede Wereldoorlog lagen in een schuur en een huis in Etten-Leur. Volgens de politie ging het om honderden kilo's.



ZIE OOK: Honderden kilo's explosieven in huis aan Paukeslag in Etten-Leur



De 30-jarige bewoner, een verzamelaar, had een ontheffing voor de spullen. Naar de man wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.



ZIE OOK: Explosieven en duikfles ontploft bij brand in schuur Etten-Leur



Hij is verdachte, maar wordt in verband met zijn gezondheidssituatie op dit moment niet aangehouden.