19-jarige jongen die Nassim (3) doodreed, ging in de fout en moet mogelijk terug de cel in

BREDA - De 19-jarige jongen die vorig jaar april de 3-jarige Nassim doodreed in Breda, staat donderdag weer voor de rechter. Volgens een woordvoerster van het OM bestaat de kans dat de 19-jarige Bredanaar bij een veroordeling weer de cel in moet.

De jongen kreeg destijds achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Volgens het Openbaar Ministerie in Breda, het OM, heeft de man zich vrij snel nadat hij zijn gevangenisstraf had uitgezeten niet gehouden aan bijzondere voorwaarden voor de voorwaardelijke vrijlating. Hiertoe behoort het volgen van aanwijzingen van de reclassering.



De rechtbank kan nu bepalen dat hij een deel of de gehele voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden moet uitzitten.



'Geen nieuw strafbaar feit'

De zegsvrouw van het OM wil niet zeggen welk verzoek of welke verplichting de man, Elias A., naast zich heeft neergelegd. Hij heeft in ieder geval geen nieuw strafbaar feit gepleegd, zo voegde ze er aan toe. Gerwin van Doveren, de advocaat van de Bredanaar, wil ‘in het belang van zijn cliënt’ nog niet reageren.



Nassim werd op Koningsdag 2016 aangereden op de Veurnestraat in Breda. Hij was op slag dood. De veroorzaker reed daarna door. Begin november vorig jaar werd hij veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Hiervan zijn zes maanden voorwaardelijk.



Laten behandelen

De rechter bepaalde ook dat de Bredanaar zich gedurende een proeftijd van drie jaar in overleg met de reclassering moet laten behandelen. Dat kan bij een GGZ-instelling of verslavingskliniek Novadic-Kentron.



Overigens bepaalde de rechter ook dat de man vier jaar niet achter het stuur mag zitten. Volgens de rechter was er onvoldoende bewijs voor opzet of roekeloosheid.



'Zeer onvoorzichtig gereden'

Doodslag kon evenmin worden bewezen. De rechter verwijt verdachte Elias A. dat hij zeer onvoorzichtig heeft gereden en rekent de verdachte heel zwaar aan dat hij is doorgereden na het ongeluk. De officier van justitie had twee jaar gevangenisstraf geëist.